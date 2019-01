Una donna francese ha fatto causa al comune di Ventimiglia, "colpevole" a suo dire di averle rimosso l'automobile in seguito al mancato pagamento di 24 multe. L'automobilista ha chiesto un risarcimento di 26mila euro.

Caterina G., questo il nome della donna, era solita parcheggiare la sua Fiat 500 – immatricolata in Francia – nelle strisce blu dei parcheggi del comune di Ventimiglia senza tuttavia mai pagare il ticket. Per questa ragione i vigili già lo scorso anno le avevano messo le ganasce all'automobile rilevando il mancato pagamento di ben 24 multe. Dopo alcuni giorni, dal momento che la vettura non era ancora stata rimossa, la polizia municipale della città ligure ha applicato quanto previsto dal codice della strada per i veicoli immatricolati all’estero, disponendo per la Fiat 500 della signora il fermo amministrativo fino a sessanta giorni.

Pochi giorni dopo il figlio della proprietaria della vettura (colui che la utilizza) si è recato dai vigili contestando il fatto che l’auto della madre fosse stata rimossa, a suo dire ingiustamente. All'uomo è stato risposto che se avesse pagato i 500 euro accumulati in multe gli sarebbe stata restituita subito la macchina. Di fronte al nuovo diniego, il Comune di Ventimiglia ha inviato alla proprietarie una raccomandata spiegandole come fare per riavere l’auto indietro al termine dei sessanta giorni di fermo, e che se la Fiat 500 non verrà ritirata andrà demolita. In tutta risposta, la signora ha fatto causa al Comune chiedendo 26mila euro come risarcimento danni.