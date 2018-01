Un ragazzo tunisino di 20 anni residente in Piemonte è morto a bordo di una nave della Grandi Navi Veloci durante il viaggio dal porto di Tunisi a quello di Genova. Il dramma si è consumato ieri dopo alcune ore di navigazione: il giovane viaggiava da solo ed ha accusato un malore in cabina; ha avuto appena il tempo di chiedere aiuto all’equipaggio, poi ha perso conoscenza. Assistito dal medico di bordo, nonostante le cure è prima finito in coma e poi è deceduto.

Fra le ipotetiche cause del decesso, una crisi ipoglicemica a causa di una forma di diabete di cui il giovane soffriva da anni. Il comandante della nave ha immediatamente avvertito della tragedia la polizia di Frontiera: quando il traghetto della Gnv è attraccato a Genova, a bordo sono saliti gli agenti della Polmare e il medico legale di turno, che ha poi diagnosticato il decesso, ipotizzando cause naturali.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e deciso di eseguire l’autopsia, che sarà svolta nelle prossime ore nell’istituto di Medicina legale di Genova.