Dal 21 giugno in libreria debutta "Veni, vidi, risi": una nuova casa per la comicità italiana. Da un'idea di Stefano Sarcinelli, che ne è il curatore per le Edizioni Ultra, ecco una collana nata per raccogliere e far dialogare fra loro voci celebri ed emergenti della nostra comicità. Fra teatro e televisione, cinema e Web, la storia e futuro, un’esplorazione entusiasmante ed esilarante del mondo variegato dell’italico umorismo.

Tra i primi autori a far parte della nuova casa della comicità italiana, Francesco Paolantoni, autore di "Improvvisamente… niente" e il "più grande comico morente" Nicola Vicidomini, autore dell'irriverente "Il nuovo libro di Piero Angela". A seguire, i testi di Mario Marenco, Matranga & Minafò, Francesca Reggiani e Lorenzo Hengeller, che sarà in libreria con il suo "Elogio del pianoforte". Sarcinelli, attore, autore e regista da anni impegnato nel mondo della comicità sia in televisione che in radio senza trascurare il teatro, ha dichiarato: