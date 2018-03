È finita in strage la sommossa scoppiata nel carcere di una stazione di polizia a Valencia, capitale dello stato di Carabobo, in Venezuela. Fonti ufficiali parlano di almeno 68 persone decedute. Gli scontri sarebbero cominciati quando un detenuto ha sparato a una gamba a un poliziotto. La situazione sarebbe poi via via degenerata fino all’esplosione di un incendio, appiccato dai carcerati per tentare un’evasione. Il bilancio delle vittime è stato comunicato dalla procura generale. In precedenza, le autorità locali avevano preferito non rilasciare informazioni sull’accaduto, mentre parenti di detenuti già affermavano di essere in apprensione per i loro famigliari.

Secondo "Una ventana a la libertad" ("Una finestra per la libertà"), ong che si occupa di monitorare la situazione dei detenuti nelle carceri venezuelane, le famiglie dei carcerati hanno affollate l'esterno della caserma di polizia protestando per la mancanza di informazioni sulla sorte dei congiunti: ne sono nati tafferugli con gli agenti, e dopo il lancio di pietre da parte dei dimostranti la polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere la folla.

Alcune delle vittime sarebbero carbonizzate, altre soffocate, ha spiegato Carlos Nieto, responsabile dell'associazione, aggiungendo che tra i morti ci sono due donne che si trovavano nel commissariato per visitare i loro parenti. Tra i morti carbonizzati c'è un poliziotto. Secondo i media locali, i soccorritori avrebbero trovato la strada sbarrata: alla fine, per riuscire a penetrare all'interno della caserma, i vigili del fuoco hanno dovuto aprirsi un varco attraverso i sotterranei. Fonti ufficiali citate dalla Bbc hanno riportato che la situazione è tornata sotto controllo