Terrificante incidente stradale nella mattinata di lunedì in Venezuela. Un camion usato come trasporto di persone con circa 40 passeggeri a bordo è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale in cui hanno perso la vita almeno 11 persone. Lo schianto è avvenuto intorno alle 6 su una strada dello Stato venezuelano di Me'rida, nel territorio del comune di Sucre, ad ovest di Caracas, dove il mezzo pesante si è ribaltato e le persone all'interno sono rimaste schiacciate. Lo ha riferito il servizio di Emergencia 171 della regione precisando che sei persone son morte sul colpo mentre altre cinque dopo il loro trasporto in ospedale on gravi ferite. I feriti più gravi sono sedici

Il già grave bilancio dei morti nella tragedia purtroppo potrebbe aggravarsi ulteriormente visto che, come conferma serpe il servizio di emergenza del Paese sudamericano, ci sono diversi feriti "gravi", soccorsi dai vigili del fuoco e poi trasportati all'ospedale della zona, l'Instituto Autónomo Hospitalario dell'Università di Los Andes. Sul luogo dell'incidente sono accorsi numerose squadre di emergenza che hanno lavorato a lungo per tirare fuori le vittime dalle lamiere contorte del mezzo prima di prestare loro la prima assistenza medica. Come riportano alcuni media locali, è probabile che il camion stesse trasportando una comitiva di persone che dovevano tornare a casa dopo aver celebrato la festa di "San Isidro Labrador" nella regione. Si presume che i passeggeri avessero chiesto al camionista di riportarli a casa. Vista l'attuale crisi in tutto il Paese e anche nel settore dei trasporti, infatti, è sempre più comune affidarsi a mezzi impropri per spostarsi.