Drammatico incidente stradale nella serata di lunedì sulla Noalese tra Noale e Briana, nel Veneziano. Una donna di ottantasei anni, Assunta Masiero, è morta vicino casa, centrata da una Volkswagen Passat e poi schiacciata dalla sua stessa auto finita nel fosso. L’anziana è morta sul colpo: quando sono arrivati i soccorritori sul posto non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Troppo gravi le ferite riportate nel doppio impatto. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano La Nuova Venezia, l’anziana era uscita dalla sua abitazione al civico 54 di via Noalese Sud intorno alle 19.30 a bordo della sua vecchia Fiat 500. Ha svoltato a sinistra quando da quella direzione è sopraggiunta una Volkswagen Passat che ha preso in pieno la fiancata posteriore al lato del conducente. L’impatto è stato tremendo tanto che la donna è stata sbalzata fuori dal parabrezza finendo dentro al fosso dall’altra parte della carreggiata. L’auto è poi scivolata nello stesso punto dove c’era la vittima schiacciandola.

Era una donna di fede e punto di riferimento della comunità – Il conducente dell’altra auto ha immediatamente allertato i soccorsi, che sono arrivati subito, ma quando i pompieri hanno spostato la vettura l’anziana era già priva di vita. L’ottantaseienne era molto conosciuta nella frazione per essere la sacrestana e donna tuttofare della parrocchia. Rimasta vedova oltre quaranta anni fa, in passato era stata infermiera e poi si era dedicata alla chiesa, divenendo punto di riferimento per i sacerdoti e per l’intera comunità. “Pensava a tutto lei – così la ricorda un’amica – nonostante fosse stata operata da pochi mesi all’anca, si era ripresa ed era tornata a fare servizio. Per lei era come una missione: ci mancherà molto”.