in foto: Matteo Montagner (22 anni).

Stava tornando a casa dal turno di lavoro ma ha perso il controllo della sua auto andandosi a schiantare contro un van Volkswagen. E' morto così a soli 22 anni Matteo Montagner, giovane cuoco di Musile, che abitava nella frazione di Caposile in via Canaletta Sicher con i genitori, papà Natalino e mamma Maria, e la sorella Laura di qualche anno più giovane. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 9 giugno, mentre era al volante della sua Seat Ibiza nei pressi di Cortellazzo. L'impatto è stato talmente violento che la sua vettura è rimbalzata oltre la strada, piombando ai bordi dei campi di mais, lungo un lieve pendio erboso.

Per lui non c'è stato nulla da fare: Matteo è morto quasi sul colpo, dopo essere rimasto incastrato nella sua macchina, per cui i vigili del fuoco hanno impiegato qualche ora per estrarre il suo corpo esanime dall'abitacolo, recidendo le lamiere con le cesoie e il divaricatore idraulico. Anche il guidatore del furgone, un giovane originario di Jesolo, è rimasto ferito in maniera lieve e trasferito all'ospedale di San Donà per tutti gli accertamenti del caso. Sulla vicenda è stata aperta una inchiesta per far luce sulla dinamica di quanto accaduto. I due mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro.

La strada dove si è verificata la tragdia è per altro molto nota per fatti di questo tipo. Via Colombo è infatti un rettilineo non molto largo in cui i veicoli in transito tendono a correre ad alta velocità. Sul posto è arrivata la polizia locale di Jesolo che ha mantenuto il traffico sotto controllo durante i soccorsi e la rimozione dei veicoli.