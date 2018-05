Un drammatico incidente si è consumato martedì in un campo agricolo al confine tra Portogruaro e Concordia Sagittaria, nel Veneziano. Un uomo è morto schiacciato dal trattore col quale stava lavorando. Si chiamava Lino Buso, aveva sessantadue anni ed era di Portogruaro. Da quanto ricostruito, il trattore con cui l’agricoltore stava falciando l’erba in un terreno si è rovesciato e l’ha schiacciato. Sembra che con il mezzo agricolo sia finito a ridosso del canale scolmatore, che passa nelle vicinanze, ribaltandosi e terminando la sua corsa con le ruote all'aria. Nonostante i soccorsi delle squadre dei pompieri accorse dal locale distaccamento e da Mestre per liberare l’uomo, il personale medico del Suem non ha potuto far altro che dichiarare la morte del sessantaduenne del posto. Troppo gravi le ferite riportate da Buso.

Sul luogo dell’incidente vigili del fuoco e polizia locale – Il tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì: alle ore 15 circa i vigili del fuoco sono intervenuti nel campo agricolo nei pressi di via Gardissere a Portogruaro e hanno faticato per liberare la vittima. Sul posto anche la polizia locale e il personale dello Spisal. In corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, la moglie e i tre figli di Lino Buso si trovavano lì nel campo ma non hanno potuto far nulla per salvarlo.