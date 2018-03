in foto: Barbara Penzo, 30 anni (Facebook).

Uno scontro violento, probabilmente dovuto all'eccessiva neve che si è depositata sul manto stradale, che di conseguenza è diventato particolarmente scivoloso. È di una vittima, Barbara Penzo, una giovane assistente sociale di 30 anni e originaria di Chioggia, il bilancio dell'incidente verificatosi nella mattinata di oggi, giovedì 1 marzo, sulla Romea nei pressi di Campagna Lupia, in provincia di Venezia. La ragazza viaggiava a bordo della sua Peugeot per raggiungere Mestre, dove lavora, quando l'utilitaria ha impattato contro un camion cisterna, dalla targa ungherese, che era uscito fuoristrada. Entrambe le vetture sono poi finite, carambolando, in un fossato e rimando completamente distrutte. Immediati sono giunti i soccorsi, ma le condizioni della 30enne, che è rimasta anche incastrata nell'abitacolo della sua macchina, sono subito apparse critiche.

Estratta dalla lamiere dell'utilitaria dai vigili del fuoco e trasferita in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre, gli sforzi dei medici si sono rivelati vani. La giovane è deceduta poco dopo il suo arrivo nella struttura. Sul luogo dell'incidente, intanto, si sono precipitati anche i carabinieri per i rilievi di quanto accaduto e per stabilirne l'esatta dinamica. Per loro anche il difficile compito di gestire la viabilità sulla trafficata strada statale, rimasta chiusa parzialmente per una parte della mattinata con inevitabili code che hanno raggiunto un paio di chilometri.