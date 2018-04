Francesca Boni, la 45enne veronese residente a Venezia, la cui scomparsa era stata denunciata ai carabinieri dalla famiglia lo scorso 10 aprile, è stata ritrovata nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 aprile. La stilista si trovava da un'amica. Resta però ancora un mistero il motivo che l'ha spinta improvvisamente ad allontanarsi senza lasciare tracce per ben 17 giorni. La sua sparizione aveva mobilitato le persone, in particolare attraverso i social network. A lanciare l'appello via Facebook, chiedendo di condividerlo, era stata la sorella Anna.

Francesca ha fatto perdere le tracce di sé per 17 giorni

Francesca era sparita da martedì 10 aprile e il suo telefono risultava spento da allora, con un ultimo segnale registrato vicino a Palazzo Balbi, a San Tomà. La famiglia aveva vissuto giorni di angoscia e aveva lanciato l'appello: "Non abbiamo notizie di mia sorella Francesca, dal giorno martedi 10 aprile 2018 .Chiedo, a nome mio e della mia famiglia, di diramare la foto e di aiutarne la ricerca. Autorizziamo la condivisione sui social".

I motivi della scomparsa

Poi nelle scorse ore è poi stato pubblicato dalla famiglia un nuovo post sempre Facebook che annunciava il ritrovamento di Francesca, mentre restano al momento ancora da chiarire le cause del suo allontanamento. Chiaro è che la 45enne non era stata forzata ad allontarsi, ma aveva deciso di chiudere i contatti con i parenti. La donna sarebbe in buone condizioni di salute, ma apparirebbe un po' scossa. È stata individuata grazie agli accertamenti dei militari incrociati con le notizie giunte da conoscenti della donna e da amici degli amici.