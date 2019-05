In pieno giorno, intorno allora di pranzo, è arrivata accompagnata da altre persone, poi si è diretta verso il ponte e qui ha iniziato a denudarsi, prima in slip e camicetta, poi completamente nuda mettendosi anche in posa tra lo stupore dei passanti. È la scena a cui nei giorni scorsi hanno assistito tantissimi passanti per le strade di Venezia e immortalata in diversi video che in poco tempo sono finiti sui social tra battute e goliardia. In realtà dietro il gesto non c'è alcun atto di esibizionismo, come invece accaduto in diverse occasioni in passato nel capoluogo veneto, ma si è trattato di un set fotografico anche se non si sa se autorizzato o meno.

La sorta di anticipo dell’apertura dell’Esposizione internazionale d’arte contemporanea, in programma ai Giardini e all’Arsenale tra il 7 e il 10 maggio, è andata in scena venerdì scorso e ha avuto come protagonista una modella e il suo fotografo. Il set scelto per la posa è stato il ponte della fondamenta del traghetto San Tomà, in pieno centro, tra San Tomà e San Polo dove decine di persone si sono fermate ad assistere all'insolito spettacolo osé. La modella si è esibita in diverse pose e infine si è anche alzata camminando in equilibrio sulla spalletta del ponte, senza badare ai tanti turisti e residenti che passeggiavano in zona lanciando occhiate.

La modella ha continuato per diversi minuti e del resto nessuno si è avvicinato così tanto da disturbare, poi si è rivestita e si è allontanata con tutta calma col fotografo. Quando alcuni agenti del polizia municipale si sono presentati sul posto allertati da una signora, della modella e del fotografo non c'era più alcuna traccia ma la loro impresa è comunque finita sui social ben visibile a tutti