Scattato a Venezia l'allarme bomba in pieno centro. Colpa di un thermos abbandonato a piazza San Marco, che è stato scambiato per un ordigno rudimentale. L'allerta è stato lanciato poco dopo le 11, quando sono stati chiamati i pompieri per un intervento. L'area è stata subito transennata per impedire il passaggio dei turisti e di cittadini. Non è la prima volta che accade nella città. Due le squadre impegnate sul posto, tra cui gli specialisti del Nucleare biologico chimico radiologico.

Gli artificieri hanno fatto esplodere i thermos, per scongiurare una possibile tragedia. Le operazioni di messa in sicurezza si sono poi concluse intorno alle 13.

Allarme bomba anche a Palermo

Tensione anche a Palermo per un falso allarme: questa mattina è stata fatta brillare una valigia sospetta, trovata in centro in via Roma, all'altezza dell'incrocio con la Discesa dei Giudici. Sul posto è intervenuta la polizia. La valigia si trovava su un albero. La strada a quel punto è stata chiusa al traffico, impedendo anche il transito dei pedoni. Gli artificieri, arrivati sul luogo introno alle 10:30 per disinnescare quello che sembrava un ordigno, hanno detto che all'interno della borsa c'erano dei documenti.