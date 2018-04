"Sono stanca di mantenerti. Non fai niente per darmi una mano e poi chiedi sempre soldi. Se non ti trovi un lavoro ti sbatto fuori casa". L'aveva minacciata più volte, ma probabilmente non ci aveva mai creduto, fino a qualche giorno fa quando la mamma di una ragazza di 20 anni di Mestre, in provincia di Venezia, l'ha letteralmente chiusa fuori di casa. Come riporta Il Gazzettino, quando la ragazza è rientrata per cena non è riuscita a entrare nell’appartamento perché la chiave non girava nella toppa.

La madre, infatti, esasperata dalla situazione di stallo, aveva provveduto a cambiare la serratura con l’intervento di un fabbro. Quando la ragazza ha capito che cosa era successo è andata letteralmente fuori di testa, dando calci e pugni contro la porta di ingresso e distruggendo tutto quello che c'era sul pianerottolo, dai vasi con le piante, al portaombrelli allo zerbino. La donna, spaventata dal comportamento della 20enne, è stata costretta a chiamare il 113 e a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la pace in tutto il vicinato.