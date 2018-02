È finito in ospedale il tentativo di furto da parte di un trentatreenne moldavo in un laboratorio di cosmetici a Marghera (Venezia). L’uomo è entrato qualche notte fa nel laboratorio ma a certo punto è scivolato per le scale e si è fratturato la testa. A trovarlo privo di sensi lungo le scale sono stati una guardia giurata e il figlio del titolare del negozio che, avvisati dal sistema antifurto, erano arrivati sul posto insieme e stavano controllando la zona. Dopo essere entrati, i due hanno notato un uomo vestito di scuro svenuto a metà della rampa. Quando il ladro – che non ha in alcun modo cercato di scappare anche quando ha capito di essere stato scoperto – si è ripreso è stato soccorso dai due uomini che hanno poi chiamato la polizia.

Nel tentativo di fuggire è caduto per le scale – Gli agenti hanno accertato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza che il moldavo era entrato nel negozio rompendo un vetro antisfondamento di una porta. Insieme a lui c’erano due complici che però a un certo punto hanno desistito e hanno abbandonato l’impresa. Il trentatreenne invece è riuscito a entrare facendo scattare l'allarme e in quel momento, probabilmente preso dal panico, nel tentativo di fuggire è caduto per le scale rompendosi la testa. Preso in carico dai poliziotti, l’uomo è stato accompagnato in ospedale per le cure necessarie e successivamente condotto in Questura dove è stato identificato e denunciato.