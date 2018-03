in foto: La piccola Lucia e papà Federico.

La sua bambina di soli tre anni morì in un frontale quasi quattro anni fa sulla statale Romea. Alla guida dell'auto c'era lui, Federico Tasso, architetto oggi 41enne residente a Dolo, in provincia di Venezia, che riuscì a cavarsela con qualche frattura guaribile in pochi giorni. Dopo il dolore affrontato per la perdita della figlia, è arrivata per l'uomo un'altra notizia devastante: è stato condannato ieri, martedì 20 marzo, in rito abbreviato davanti al Gup, Domenica Gambardella, per omicidio colposo e lesioni colpose a un anno di reclusione, con la sospensione della pena. Una sentenza che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per la famiglia Tasso.

Non solo. L'architetto dovrà versare una provvisionale di 12mila euro in favore di Giuseppe Siegato, veneziano di 43 anni, che a seguito dell'incidente ha riportato diverse fratture in tutto il corpo ed era stato dichiarato guaribile dai medici del pronto soccorso in trenta giorni, e altri 5mila euro ciascuno al padre, alla madre e alla sorella dell'uomo, costituitisi parti civili, oltre a pagare le spese processuali. L'incidente in questione risale al 19 ottobre 2014, quando la Nissan Qashqai guadata da Federico Tasso, con a bordo anche la moglie, all'epoca incinta, e la figlioletta di 3 anni, si scontrò frontalmente contro una Hyundai, invadendo l’opposta corsia di marcia mentre procedeva in direzione Chioggia lungo la statale Romea, un chilometro dopo lo svincolo di Conche di Codevigo. Per la piccola Lucia non ci fu nulla da fare: dopo il trasporto in ospedale ne fu dichiarato il decesso per distacco delle vertebre C1 e C2 del rachide cervicale.

Il pm, Giorgio Falcone, ha così chiuso l’inchiesta contestando all'architetto di aver tenuto un comportamento imprudente e negligente, avendo violato le norme del codice della strada, non avendo conservato il controllo del mezzo e invadendo l'opposta corsia di marcia, nonostante il consulente tecnico della famiglia abbia sempre sottolineato che "andava fatto un controllo sulla Nissan Qashqai perché il mozzo del volante, collegato al piantone dello sterzo, risultava difettoso". Dunque, non era colpa di Federico se aveva perso il controllo della vettura. Ma questa versione non è mai stata confermata dal perito Gianfranco Fais, sentito in aula dal giudice per non lasciare spazio ad alcun dubbio. Da qui è arrivata la condanna per il papà della vittima.