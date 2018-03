Un uomo è stato immortalato in un video mentre cammina sulla pista dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia. A quanto pare, nonostante i controlli negli aeroporti, l’uomo che era in ritardo per il suo volo ha comunque trovato il modo di accedere alla pista con un obiettivo: quello di imbarcarsi sull’aereo che stava partendo per la Sicilia. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, l’uomo sarebbe riuscito a raggiungere la pista semplicemente aprendo una porta che evidentemente non era controllata e che appunto gli ha consentito di camminare verso gli aerei in partenza eludendo in un primo momento i controlli di sicurezza. L’episodio è andato in scena giovedì pomeriggio. Una volta arrivato sulla pista, però, quel signore che camminava con giubbotto scuro, cappellino bianco e borsa a tracolla, è stato subito intercettato.

Trova il gate chiuso, ma è convinto di poter prendere lo stesso l'aereo – Come si vede nel video pubblicato in rete, sono stati gli addetti a carico e scarico bagagli i primi ad aver notato “l’intruso”: lo hanno quindi seguito a piedi e con alcune auto ma lui ha continuato a camminare probabilmente ancora sicuro di poter prendere il suo aereo in partenza. Poi, nel giro di qualche minuto, sulla pista dell’aeroporto veneziano è intervenuta la polizia che ha definitivamente bloccato l’uomo. Il tutto, come si vede nel video, è durato circa tre minuti. Come si legge su Venezia Today, secondo le forze dell'ordine l'uomo – un cinquantaduenne – avrebbe agito così dopo aver trovato chiuso il gate corrispondente al suo volo. A quanto pare si era allontanato per un po' di tempo dal gate e, trovandolo chiuso al suo ritorno, avrebbe deciso di fare il possibile per raggiungere il velivolo. Ma alla fine, non solo non è partito per la Sicilia, ma secondo quanto riporta il quotidiano ha anche preso una multa di circa duemila euro.