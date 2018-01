in foto: Alcuni dei gioielli in mostra

Colpo grosso nella mattinata di mercoledì al Palazzo Ducale di Venezia: degli sconosciuti hanno forzato alcune teche in cui erano contenuti gioielli di valore esposti in occasione della mostra "Tesori dei Moghul e dei Maharaja", riuscendo ad arraffare monili e preziosi e a dileguarsi tranquillamente senza che nessuno se ne accorgesse. Un furto probabilmente studiato a tavolino visto che la mostra, inaugurata nel settembre scorso, avrebbe chiuso i battenti proprio oggi.

L'esposizione, allestita nella sala dello Scrutinio, raccoglieva, per la prima volta in Italia, 270 tra gemme e gioielli indiani dal XVI al XX secolo appartenenti alla collezione Al Thani. L'allarme è scattato in pieno giorno, intorno alle 10 del mattino, ma quando la polizia è giunta sul posto, dei ladri ormai non c'era nessuna traccia. Vista la dinamica dei fatti, il questore di Venezia, Vito Gagliardi, ha chiesto l'intervento degli esperti della polizia da Roma che dovranno capire come abbiano fatto i ladri ad agire indisturbati. Secondo una prima analisi delle riprese della videosorveglianza, a forzare la teca sarebbero state due persone: una che ha agito direttamente e l'altra che la copriva.

"È indispensabile capire cosa non ha funzionato perché è stata aperta una teca come fosse una scatoletta mentre l'allarme, se ha funzionato, è partito con ritardo", ha tenuto a sottolineare il Questore. Le fotografie dei gioielli rubati sono già state inviate a Londra per una corretta identificazione e la quantificazione del valore del furto ma, secondo una prima stima, non sarebbero stati toccati i "pezzi forti" della rassegna. Il bottino dei ladri infatti si aggirerebbe intorno ad alcune decine di migliaia di euro.