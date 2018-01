Pochi giorni fa aveva insospettito tutti finendo con la sua automobile sul ponte pedonale di Calatrava, a Venezia. Fermato dai vigili, però, si è poi scoperto che l'uomo – un residente a Mestre di mezz'età senza alcun tipo di precedente penale o condotte di vita sospette – avrebbe guidato in maniera pericolosa per la città a causa di uno strano virus contratto la settimana precedente. Secondo quanto si apprende dalle cronache locali, l'uomo al momento è ricoverato in isolamento all'ospedale dell'Angelo di Mestre e le sue condizioni non sarebbero affatto buone. I sanitari stanno ancora cercando di capire che cos'abbia e ipotizzano abbia contratto un virus che ha innescato una febbre cerebrale. Secondo quanto raccontato dai famigliari, l'uomo da qualche giorno non stava bene e lunedì aveva la febbre a 40. Con l'epidemia di influenza, tutti i familiari e lui stesso avevano subito pensato che il malessere fosse legato a quella.

La febbre è poi scesa e l'uomo si è sentito meglio ma da quel momento in poi ha cominciato a pronunciare frasi sconclusionate e a mettere in atto comportamenti strani. "L'altro ieri è finito con l'auto ai piedi del ponte della Costituzione, in piena area pedonale, dopo aver imboccato in piazzale Roma il passaggio tra il garage Comunale e il San Marco ed essere finito in riva di Santa Chiara e averla percorsa tutta", riportano le cronache locali descrivendo l'episodio che ha poi portato alla scoperta della malattia.