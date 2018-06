Brutta avventura lunedì mattina per un bambino di cinque anni di Scorzè, nel Veneziano. Il piccolo è rimasto da solo in uno scuolabus sotto al sole nel parcheggio di un supermercato. Fortunatamente la vicenda non ha avuto gravi conseguenze per la salute del bambino dato che quest’ultimo è stato in grado di mettersi in salvo da solo uscendo da un finestrino dello scuolabus che, a differenza della porta, era stato lasciato aperto. A raccontare quanto accaduto a Scorzè è il quotidiano Il Gazzettino. Il bimbo, che va ancora all’asilo, lunedì mattina si è presentato in lacrime all’ingresso di un supermercato chiedendo della sua mamma. A prendersi cura di lui una cassiera e una cliente, che è anche mamma di un suo compagno d’asilo: le due donne hanno subito chiamato i carabinieri e nel frattempo hanno calmato il piccolo che fortunatamente però sta bene e non ha avuto bisogno di assistenza medica. La vicenda di cui è stato protagonista però è ora al vaglio degli inquirenti che dovranno far luce sulle responsabilità dell’accaduto.

Il bimbo chiuso per un'ora nello scuolabus sotto al sole – Da quanto emerso, come ogni giorno il piccolo aveva preso lo scuolabus per raggiungere il suo asilo insieme a tanti altri bambini. Forse però, durante il tragitto, su quello scuolabus si è addormentato e gli adulti a bordo, dopo aver accompagnato tutti gli altri bambini nelle diverse scuole della zona, evidentemente non si sono accorti della sua presenza quando hanno parcheggiato il mezzo. E così il bambino è rimasto solo, a quanto pare almeno per un’ora sotto al sole, prima di riuscire a uscire e chiedere aiuto nel supermercato. L'autista dell'autobus, interrogato dai carabinieri, secondo la ricostruzione dei quotidiani locali avrebbe avanzato, stupito per quanto accaduto, l'ipotesi che il bimbo possa essersi volutamente nascosto all'interno del mezzo parcheggiato.