Picchiato selvaggiamente e poi gettato in acqua. È salvo davvero solo per miracolo il clochard ripescato in stato di ipotermia e con sintomi di annegamento nelle acque di Venezia poco dopo la mezzanotte, tra mercoledì e giovedì. L’allarme è stata segnalato al numero di soccorso pubblico 113 da un passante che si è accorto di quanto stava accadendo a pochi passi dell'ingresso nel canale adiacente l'Arsenale: davanti ai suoi occhi una persona aveva evidenti difficoltà a riemergere dall’acqua. Ancora pochi minuti e molto probabilmente per l'uomo, uno straniero fra i quaranta e i cinquant'anni, sarebbe stato troppo tardi.

A salvarlo sono stati i poliziotti. È stato accertato che si trattava di un senzatetto, mentre i motivi per cui sia finito lì sono oggetto di indagine. Secondo quanto raccontato dai testimoni, l’uomo, nonostante fosse in una situazione di estremo pericolo, non aveva alcuna reazione: né di chiedere aiuto, né tanto meno di annaspare per non andare a fondo. Ma come riporta Il Gazzettino, infatti, il clochard presentava i segni evidenti di una aggressione subita poco prima. In particolare tumefazioni dovute a pugni al volto. È stato subito affidato alle cure del personale del pronto soccorso del 118, sopraggiunto contemporaneamente, quindi trasportato all‘ospedale di Venezia.

La vicenda è ora seguita dagli uffici investigativi della questura. C’è da capire chi abbia ridotto il senzatetto in quelle condizioni, e se siano state le stesse persone a gettarlo poi in acqua. Non è però escluso che ci sia finito da solo, magari in conseguenza allo stato confusionale e alle ferite subite dopo il presunto pestaggio. Secondo i quotidiani locali, l’uomo ha un giaciglio improvvisato nelle vicinanze dell’incidente. Gli investigatori stanno analizzando anche i filmati delle telecamere di sicurezza collocate in zona.