Grande paura questo pomeriggio sul Raccordo Marco Polo, in direzione dell’aeroporto di Venezia. Un pullman granturismo attorno alle 17.40 ha preso improvvisamente fuoco proprio sulla bretella autostradale per arrivare allo scalo aereo di Tessera. L’autista è riuscito a fermarsi, facendo scendere gli occupanti, e chiamare i soccorsi. Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere il mezzo in sicurezza. La ditta di trasporto, la Conav, ha provveduto a mandare sul posto un autobus sostitutivo per accompagnare i passeggeri all’aeroporto, dov’era diretto il mezzo incendiato.

Pesanti i disagi per il traffico, come comunicato dalla società che gestisce l’autostrada Cav: la bretella autostradale che è normalmente molto trafficata è rimasta chiusa per diverso tempo per permettere le operazioni di spegnimento ai pompieri, la messa in sicurezza del bus andato a fuoco e della strada per ripristinare la normale circolazione nel tratto interessato. Il traffico in direzione dell’aeroporto è rimasto bloccato a lungo), quindi per chi arrivava da Mestre e intendeva raggiungere il Marco Polo era stato consigliato di proseguire sulla tangenziale fino all'uscita successiva (Marcon). Sul posto anche le pattuglie della polizia stradale, oltre al personale sanitario e agli ausiliari di Cav Spa, con 4 mezzi per le operazioni di supporto ai soccorsi e assistenza alla viabilità.