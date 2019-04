Un ragazzo di diciannove anni, Andrea Mazzaracca, è rimasto ustionato al volto e al torace in seguito a un incidente domestico verificatosi la notte della domenica di Pasqua in un'abitazione di amici a Spadacenta (Venezia). Il giovane, di Annone Veneto, ha rimediato ustioni di secondo e terzo grado ed è attualmente ricoverato a Padova. Le sue condizioni sono gravi. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Pordenone, in stretto contatto con la stazione carabinieri di Annone. Secondo una ricostruzione dell’accaduto, il diciannovenne aveva deciso di partecipare a una festa con amici in una villa dove con altri ragazzi era stata organizzata una grigliata di carne per la cena. Dopo aver mangiato il gruppo di amici si è trattenuto per diverse ore nella casa ma nel frattempo la temperatura è scesa di alcuni gradi e uno di loro, per riscaldare l’ambiente, avrebbe deciso di ravvivare la fiamma usata per cucinare e per farlo avrebbe gettato della benzina sopra la griglia ancora calda. Il contatto tra la benzina e la superficie rovente avrebbe generato un potente ritorno di fiamma che ha investito Andrea.

I carabinieri hanno ascoltato i ragazzi presenti al momento dell'incidente – Il diciannovenne avrebbe cercato immediatamente di togliersi i vestiti che stavano andando a fuoco mentre gli amici gli avrebbero gettato addosso dell’acqua. Una volta estinto l’incendio uno dei ragazzi, senza attendere l’arrivo dei soccorsi, avrebbe caricato l’amico in auto accompagnandolo al pronto soccorso dell’ospedale di Portogruaro. Qui, data la gravità delle ferite riportate, i medici hanno deciso di trasferire il diciannovenne presso il nosocomio padovano. Sono stati poi informati dell’accaduto i carabinieri i quali hanno raccolto le testimonianze di tutti i ragazzi presenti al momento dell’incidente. Al momento nessuno risulterebbe indagato.