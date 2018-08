Può ritenersi decisamente fortunato il bambino che nella serata tra sabato e domenica scorsi è caduto da una giostra apparentemente innocua – chiamata "il canguro" – mentre partecipava insieme alla famiglia alla sagra di San Rocco a Dolo, in provincia di venezia: il 12enne – durante l'oscillazione del gioco – è stato sbalzato fuori da una delle navicelle ed ha fatto un volo di diversi metri, cadendo a testa in giù. La fortuna del ragazzino, e anche della sua famiglia, è stata quella di aver trovato, nella propria traiettoria, la schiena di un'altra ragazza, che ne ha attutito l'urto a terra evitando conseguenze che avrebbero potuto essere drammatiche.

L'infortunio non è stato comunque privo di conseguenze: il ragazzo ha riportato la rottura di alcuni denti oltre a profonde ferite alle labbra. Immediato è stato lanciato l'allarme al 118 da un presente, i genitori sarebbero invece accorsi poco dopo per vedere cosa fosse accaduto al figlio. I sanitari del Suem hanno prestato le prime cure al giovane, immobilizzandolo per paura potesse aver subìto delle lesioni di entità più grave. Trasportato all'ospedale di Padova, non avrebbe per fortuna riportato conseguenze serie.

Dopo l'incidente la giostra è stata fermata e i carabinieri locali hanno effettuato un controllo, trovandola a norma e in regola con collaudi e manutenzione. Il ragazzo sventurato superava di 7 centimetri l'altezza minima per salire a bordo, quindi era anch'egli perfettamente idoneo.