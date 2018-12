Un uomo di 74 anni della provincia di Venezia è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata continuata e atti sessuali con minori. L'anziano dovrà scontare sei anni di reclusione a cui si accompagna l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai minori o svolgere attività lavorative comunque connesse. L'inchiesta, condotta dai carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Venezia, è nata dalla segnalazione fatta, lo scorso aprile, ai militari dell'Arma dalla dirigente scolastica di una scuola elementare che aveva ricevuto una relazione dalla maestra di una bambina di soli undici anni che le aveva raccontato di aver subito abusi sessuali da parte del marito della propria baby-sitter.

Accuse gravissime sulle quali è stata avviata una puntuale attività investigativa, svolte attraverso testimonianze e l'audizione protetta delle vittime minori. Le indagini hanno effettivamente permesso di riscontrare che il 74enne aveva compiuto negli ultimi anni numerose violenze sessuali nei confronti di due bimbe che oggi hanno 13 e 11 anni. Le violenze venivano perpetrate quando venivano affidate dalle mamme alla moglie dell'uomo che svolgeva per loro attività di baby-sitter. In particolare l'anziano, approfittando delle frequenti assenze della donna – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – compiva atti sessuali di vario genere con le minori all'interno della propria casa, costringendole con minacce e pressioni psicologiche al silenzio. L'arresto del pedofilo conclude le indagini dei carabinieri, svolte in una cornice di delicatissimi accertamenti, sempre con l'intento di preservare le giovanissime vittime da ulteriori condizionamenti o traumi.