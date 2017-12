Non c’è un lieto fine nella storia di Elisa Vernier, 34 anni, originaria di Marghera e scomparsa a Udine due giorni fa. Però esiste indubbiamente un messaggio d'amore che ha commosso le tante persone che nelle ultime ora hanno fatto la conoscenza della storia della coraggiosa donna che 6 anni fa diede alla luce una splendida bimba nonostante la leucemia. Andando contro anche all'iniziale parere negativo dei medici. Elisa si è spenta nel corso del fine settimana all'ospedale di Udine, dopo aver lottato come aveva sempre fatto. Al suo capezzale il marito Leonardo, i genitori, due sorelle, e la piccola Camilla Renata, venuta al mondo nel 2011 grazie ad gesto d’amore che solo una madre può essere in grado di compiere.

In queste ore sono tantissimi coloro che la ricordano su Facebook, anche dei semplici sconosciuti che hanno potuto apprendere della sua storia tramite le pagine dei quotidiani locali, La Nuova Venezia in primis. “Era un punto di riferimento per tutti, una vera e propria forza della natura, una lottatrice nata” dice di lei Vanessa, che per Elisa era quasi una sorella più che una amica “E per questo abbiamo sperato fino all’ultimo che anche questa volta sarebbe tornata con noi. Mancherà tantissimo a tutti, ma siamo orgogliosi di averla conosciuta e di quello che è riuscita a dare a tutti noi. Era imbattibile a creare la giusta atmosfera natalizia, e così le avevamo spedito in camera a Udine tanti piccoli oggetti per ricreare quel clima ed esserle vicini in tutti i modi”. Un’altra amica, Martina, su Internet scrive: “Te ne sei andata troppo presto, ora proteggi la tua piccolina e tuo marito e guidali a stare sereni perchè tu lassù ora non soffri più”.

Era il 2011 e la storia di Elisa aveva colpito tutti: due anni prima le era stata diagnostica una leucemia che l’aveva portata in sala operatoria per un trapianto di midollo; poi gravidanza portata a termine nonostante i medici dell’Angelo fossero inizialmente contrari. E il 21 aprile 2011 era venuta al mondo Camilla Renata, poi, dopo quasi tre mesi di isolamento, l’uscita dall’ospedale e il progressivo ritorno alla normalità. Ma purtroppo il male ha continuato ad ostacolare il cammino di Elisa, interrompendolo per sempre il 7 novembre.