"Sono felice di aver venduto la mia verginità, ero un po' nervosa ma alla fine mi è piaciuto molto, lui si è rivelato un vero gentiluomo: ora ci vogliamo bene e continueremo a vederci". Così la 20enne studentesse francese Jasmine ha raccontato la sua particolare prima volta a letto dopo aver messo all'asta la sua verginità attraverso un noto sito specializzato nel settore. Quando ha deciso di vedesi al miglior offerente, nemmeno lei immaginava che la storia sarebbe proseguita oltre perché, come ha ammesso lei stessa, l'obiettivo primario erano i soldi. A lei si erano interessati un DJ di Los Angeles che aveva offerto 900mila euro e un magnate immobiliare di Monaco la cui offerta era di 600mila euro, ma alla fine l'ha spuntata un banchiere di Wall Street, che ha battuto la concorrenza con la cifra di 1.2 milioni di euro.

Jasmine, originaria di Parigi, ha raccontato che da adolescente aveva intenzione di preservare la sua verginità fino al matrimonio ma col passare degli anni ha capito che i soldi offerti erano un'occasione troppo buona da farsi scappare. Nonostante provenisse da una famiglia religiosa, infatti, ha scelto di vendere la sua prima volta con lo scopo di coprire le spese familiari, viaggiare per il mondo e avviare una propria attività. "La maggior parte delle persone accetterebbe un milione per la sua prima volta se potesse tornare indietro nel tempo, per questo sono contenta di averlo fatto" ha dichiarato al 20enne, ammettendo: "Ho l'impressione che oggi sia diventata una moda per le donne ma deve essere sempre un lungo processo ben ragionato". "Io sono stata fortunata a trovare un uomo intelligente e di successo. Mi piacciono gli uomini più anziani e ora viaggeremo insieme per il mondo" ha concluso la giovane .