Ha solo dodici anni ma il fatto di non aver ancora raggiunto la maggiore età e quindi di non avere la patente non gli ha impedito di mettersi al volante di una Fiat Punto e di andare in giro per le strade di Venaria Reale insieme a un suo amichetto, minorenne come lui. Ad accorgersi del baby pilota sono stati gli agenti della polizia municipale che sabato pomeriggio hanno visto il ragazzino alla guida dell’auto e, dopo averlo affiancato in corso Garibaldi, gli hanno intimato l’alt. Ma il dodicenne non si è fermato quando ha visto i vigili e, al contrario, ha schiacciato il pedale dell'acceleratore ed è scappato verso la zona industriale continuando a fare lo slalom tra il traffico sino ai confini con il quartiere Gallo Praile. Solo a quel punto i vigili urbani sono riusciti a fermarlo.

Il baby pilota è stato denunciato – Quando l'auto si è fermata, gli agenti della polizia municipale hanno trovato solo uno dei due ragazzini, quello che effettivamente stava guidando. Il passeggero era invece scappato via nei campi. I vigili hanno identificato il baby pilota: si tratta appunto di un dodicenne di origine bosniaca domiciliato con i genitori in via Pietro Cossa. Il giovane ha anche tentato di giustificarsi con gli agenti: “Stavo imparando a guidare”, gli ha infatti spiegato. Ma è stato denunciato e riportato alla famiglia mentre l’auto (risultata di proprietà di un italiano e non rubata) è stata sequestrata.