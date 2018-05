Dello skipper Aldo Revello, cinquantatreenne originario di La Spezia, e del suo amico e marinaio, Antonio Voinea, trentenne di nazionalità romena, si sono perse le tracce lo scorso 2 maggio. Ma Rosa Cilano, la moglie dello skipper spezzino, è convinta che i due velisti siano ancora vivi: per lei si trovano su una zattera. Ne è convinta perché, ha spiegato la donna, hanno azionato il dispositivo d'allarme dell'imbarcazione. Il dispositivo “non si aziona a contatto con l'acqua, ma manualmente. Questo significa che Aldo e Antonio hanno avuto il tempo di scendere sotto coperta e poi di risalire per lanciare la zattera di salvataggio”. La moglie di Revello ha verificato grazie all'aiuto di esperti e velisti questo importante dettaglio. “Se prima ero sicura al 90% che fossero su una zattera, adesso lo sono al 100%”, ha quindi detto. Quest’informazione è stata messa a disposizione delle autorità. L'azionamento dell'Epirb – che sta per Emergency position indicating radio beacons, in sostanza un trasmettitore radio che indica la posizione dell'imbarcazione in stato d'emergenza – insieme al lancio della zattera “non necessita più di 90 secondi” per due esperti come i due dispersi.

“Abbiamo molte persone che ci stanno supportando e aiutando. C’è una petizione in corso per far proseguire le ricerche. Io non mollo”, ha concluso la donna. Nella giornata di sabato 5 maggio, come previsto dai protocolli, c’era stato lo stop alle attività dei soccorritori e la moglie di Revello aveva lanciato un appello per non fermarsi. Del caso dei due velisti si sta occupando anche il ministro degli Esteri, Angelino Alfano: “Il collega Augusto Santos Silva mi ha appena confermato, al telefono, che il governo portoghese è determinato a proseguire le operazioni di ricerca in mare di Revello e Voinea. Siamo in contatto con i familiari. Grazie al Portogallo per l'amicizia dimostrata”, è quanto ha reso noto la Farnesina nel pomeriggio. In attesa della ripresa delle ricerche dei portoghesi oggi la fregata italiana Alpino è arrivata nel tratto di Atlantico tra le Azzorre e Gibilterra e si fermerà nell’area fino all'8 maggio per provare ad individuare i due velisti.