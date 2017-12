Cinema, musica, cibo e riflessioni presso il Cinematocasa di Palermo, noto per essere anche il cinema più piccolo d'Italia. L'evento, organizzato da Fabio Bagnasco e Massimo Di Martino, si svolge il 19 dicembre dalle ore 20.30. Parteciperanno all'incontro anche lo scrittore e teologo Paolo Trianni e il cantautore Juri Camisasca.

La discussione. La serata comincia con la presentazione del libro di Trianni, "Per un vegerarianesimo cristiano", nel quale ci si interroga sui messaggi presenti nei testi sacri circa il rapporto dell'uomo con gli animali e come sia possibile, partendo da questi, arrivare a sostenere appunto un "vegetarianesimo cristiano". Paolo Trianni, dottore in filosofia e teologia, insegna al Pontificio ateneo Sant'Anselmo ed è autore, oltre al libro oggetto di discussione, di diversi saggi: Il diritto alla libertà religiosa e Alle fonti di dignitatis humanae (2014); Nostra aetate; Alle radici del dialogo interreligioso (2016). Alla presentazione del libro segue una cena, ovviamente vegetariana e comprensiva di antipasto, primo e dessert con acqua e vino, rivolta ai soci del Centro studi cristiani vegetariani.

Film e musica. Dopo la cena sarà proiettato il film documentario “Mondi interiori Mondi Esteriori” realizzato dal regista canadese Daniel Schmidt. Il film è uscito nel 2012, vincendo numerosi premi in festival cinematografici, tra cui il Premio di eccellenza al Festival Internazionale del Cinema di Canada. Infine il cantautore milanese Juri Camisasca, che ha inciso diversi album e vanta una lunga collaborazione con Franco Battiato, eseguirà la canzone "Vegetarian song".

Per partecipare bisogna prenotarsi chiamando il 333.2012439. Il prezzo di ingresso è di 5 euro per chi partecipa alla sola visione del film; 15 per i soci che prendono parte anche alla cena.