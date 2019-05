Credeva che quella linea nera che aveva visto sotto l'unghia del pollice altro non fosse che un livido. Ma una settimana dopo, notando che proprio quel dito cominciava a gonfiarsi e a diventare rosso, si è sottoposta ad ulteriori analisi, che hanno rivelato che si trattava in realtà di un melanoma subunguale, una forma di tumore che può diventare molto aggressivo se non diagnosticato in tempo. È questa la storia di Karolina Jasko, 21enne di Chicago, Illinois, negli Stati Uniti, che oggi, a distanza di due anni da quella tragica scoperta, è in fase di guarigione e ha deciso di raccontare la sua esperienza per mettere in guardia sull'importanza di notare anche i più piccoli cambiamenti nel proprio corpo. I fatti risalgono al dicembre del 2016.

Karolina frequentava l'ultimo anno delle superiori, aveva 18 anni e stava per iniziare la sua carriera da modella, quando ha notato, durante una seduta dalla sua estetista, che sotto l'unghia del pollice c'era una linea nera. Subito ha pensato che si trattasse di un banale livido, ma dopo una settimana proprio quel dito sembrava gonfio ed arrossato "Credevo che fosse un'infezione, magari presa proprio nel salone di bellezza", ha detto la ragazza al Daily Mail. Così, ha deciso di farsi visitare da un dermatologo che le ha dato la diagnosi che lei mai avrebbe immaginato di ricevere: aveva un melanoma, un forma di cancro della pelle. Si tratta di un tumore spesso difficile da diagnosticare perché i melanomi hanno caratteristiche molto simili a un livido o a un'infezione fungina.

"Il medico mi ha detto che avevo una predisposizione genetica a questo tipo di cancro, anche mia madre l'aveva avuto due volte. Ma il fatto che facessi trattamenti alle unghie con raggi UV è probabile che abbia accelerato la malattia – ha continuato Karolina al quotidiano inglese -. Il gonfiore, per altro, non è un sintomo del melanoma, per questo mi ha detto di prenderlo come un segno di Dio. Se non mi fossi accorta di questa cosa, probabilmente sarebbe passato tempo prezioso per combattere il cancro". Poche settimane dopo aver scoperto la patologia, l'allora 18enne si è sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere tutta l'unghia in modo che il melanoma non tornasse. Poi, ha anche eliminato dei nei considerati pericolosi, ma ha ben presto ha ripreso in mano al sua vita. Nel 2018 ha anche partecipato a Miss America in rappresentanza dell'Illinois. "Ho mostrato sempre la cicatrice che porto sul dito. Bisogna fare di tutto per prevenire certe situazioni".