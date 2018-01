“Ringrazio Lino, un giovane gondoliere, per la bella dimostrazione di sensibilità nei confronti di una ragazzina disabile che si trovava in difficoltà a proseguire il suo percorso a piedi e ha offerto a lei e alla sua famiglia un tragitto gratuito verso la stazione. Mi auguro che il suo gesto possa fare il giro del mondo mediatico, così come accade immancabilmente quando a Venezia qualcosa viene giudicato in modo distorto”: a pronunciare queste parole è stato il governatore del Veneto Luca Zaia, intervenuto su una vicenda avvenuta qualche giorno fa a Venezia. È la storia di Chiara Collot, una quindicenne disabile di Conegliano, e di Lino Garbisi, un giovane gondoliere che ha visto la ragazzina in difficoltà e non ci ha pensato due volte a offrire a lei e ai familiari un trasporto gratis in gondola fino alla stazione.

Il gondoliere intervenuto quando ha visto la 15enne in lacrime – È stata la stessa Chiara a raccontare quanto accaduto a Venezia per ringraziare il gondoliere che l’aveva “salvata”. Come si legge su La Nuova Venezia, Chiara soffre di una disabilità alla gamba destra a seguito di un ictus che l’ha colpita alla nascita e non le permette di camminare bene. Ma è una ragazza con una grande forza di volontà che qualche giorno fa ha voluto fare una gita a Venezia con i genitori e i nonni. Era convinta di poter trascorrere insieme ai suoi una giornata piacevole nella città lagunare. A un certo punto però, mentre stava per recarsi in stazione, non ce l’ha fatta più ed è crollata per il dolore che sentiva all’anca. Si è seduta in lacrime e mentre il papà e il nonno la volevano portare in braccio per il resto del percorso è intervenuto lui, il gondoliere Lino, che appunto le ha regalato un passaggio in gondola: “Può venire con me, l’accompagno io in stazione”, ha detto alla famiglia rassicurando tutti che non le avrebbe fatto pagare la corsa. A quel punto Chiara è salita insieme alla mamma sulla gondola e all’indomani con i suoi familiari ha voluto ringraziarlo. “Siamo rimasti tutti commossi dalla generosità di quel gondoliere”, ha detto nonna Rita, “lo vogliamo ringraziare per il suo bel gesto, allora esistono ancora delle persone con il cuore. Vorremmo ringraziarlo ancora e magari poterlo riabbracciare”.

Zaia premierà il gondoliere generoso – E ben presto il gondoliere generoso è stato rintracciato e a ringraziarlo, appunto, ci ha pensato anche Zaia: “Il gondoliere è uno dei grandi simboli che rendono Venezia famosa in tutto il mondo, ed è anche un mestiere storico, che si accompagna a tradizione, identità, venezianità. Con questo gesto Lino ha nobilitato l’intera città, che troppo spesso viene sbattuta sulle prime pagine del mondo intero per polemiche sovente eccessive”, ha spiegato il governatore, che ha detto che riceverà Lino a Palazzo Balbi per ringraziarlo del gesto compiuto e consegnarli il Gonfalone ufficiale della Regione.