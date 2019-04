Quando ha deciso di passare una giornata in riva al mare passeggiando in spiaggia in occasione delle festività di primavera a scuola, neanche lontanamente avrebbe pensato di potersi imbattere nel dente di un animale preistorico che di solito dovrebbe trovarsi solo nelle sale di un museo. È la storia di una ragazzina statunitense di Raleigh, Avery Fauth, che durante una passeggiata sulla spiaggia a North Topsail in settimana ha scoperto il dente di un megalodonte, una specie estinta di squalo di notevoli dimensioni, vissuta milioni di anni e nota proprio per i grandi denti fossili. "Guardavo a terra quando ho visto qualcosa seppellito nella sabbia. L'ho ripulito e no credevo ai miei occhi: era questo grande dente", ha raccontato ai media locali Fauth non nascondendo la sua gioia.

La ragazzina ha detto che ha intenzione di raccontare la storia a scuola appena ne avrà l'occasione ma di non volerlo portare con sé in classe perché teme che qualcuno possa romperlo. "Lo lascerò in una scatola speciale a casa" ha assicurato Fauth. Per uno scherzo del destino suo padre è un grande estimatore di simili reperti e per oltre 25 anni ha cercato in lungo e in largo sulle spiagge della zona senza mai trovare niente. Una passione che aveva trasmesso alle figlie che infatti hanno subito capito di cosa si trattasse. "Sono rimasto piuttosto sorpreso. Ho cercato per 25 anni e non ho trovato nulla", ha rivelato il papà di Fauth, aggiungendo: " Ero davvero scioccato ed esaltato per lei quando me lo ha mostrato". Come se un dente di squalo non fosse abbastanza, Fauth e le sorelle durante la stessa mattinata ne hanno trovati altre cinque, anche se non antichi, compresi alcuni grandi denti di squalo bianco.