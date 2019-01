Accusato di abuso, violenza e manipolazione nei confronti di un’ex suora, padre Hermann Geissler si è dimesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui ha fatto parte per venticinque anni. La richiesta, arrivata dal religioso al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, è stata avanzata per “limitare il danno già arrecato alla Congregazione e alla sua Comunità”. “Padre Geissler ha chiesto al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede di lasciare il suo servizio. Il Cardinale prefetto Luis Ladaria ha accolto questa richiesta. Padre Geissler ha fatto tale passo per limitare il danno già arrecato alla Congregazione e alla sua Comunità. Egli ribadisce che l’accusa contro di lui non è vera e chiede che sia continuato il processo canonico già iniziato. Si riserva anche eventuali misure di natura legale”, è quanto appunto fatto sapere con un comunicato dalla Congregazione. Padre Hermann Geissler, austriaco di cinquantatré anni, è stato accusato di molestie nel 2009.

Le accuse di una ex suora tedesca: "Abusi durante la confessione" – Ad accusare padre Geissler è Doris Wagner, una ex suora tedesca, che ha ricordato di aver subito abusi durante la confessione del 2009 in occasione di un evento del 27 novembre a Roma dedicato a dare voce alle donne sopravvissute agli abusi sessuali del clero. In una recente intervista Doris Wagner ha dichiarato di aver riferito la condotta di Geissler alla Congregazione nel 2014 con l'aiuto di un avvocato canonico e di aver ricevuto una risposta che affermava che padre Geissler aveva ammesso, e aveva chiesto scusa, ed era stato ammonito. L'abuso nel confessionale è considerato delitto tra i più gravi dalla Chiesa cattolica. Doris Wagner ha comunque denunciato di aver visto Geissler continuare nel suo ruolo in Vaticano.