“Aggressione fascista” domenica sera a Vasto Marina. È quanto denuncia su Facebook Nicholas Tomeo, un avvocato trentunenne di Vasto che ha raccontato sul suo profilo quanto sarebbe accaduto all’esterno di un locale della provincia di Chieti. L’uomo sarebbe stato aggredito dopo aver protestato con i gestori di un locale in viale Dalmazia a causa della musica che si sentiva da lontano. Secondo Tomeo, delle casse acustiche del locale sono state diffuse a tutto volume le note di Faccetta Nera. “Ieri sera, mentre passeggiavo a Vasto Marina, ho sentito da lontano suonare Faccetta Nera a volume altissimo da un locale della zona. Mi sono avvicinato chiedendo di interrompere subito la musica. A quel punto, a quanto pare il titolare del locale, dopo aver finto tranquillità, sull'uscio della porta d'ingresso mi aggredisce colpendomi violentemente al volto. Sono riuscito a uscire solo grazie alla mia compagna, nonché Compagna di lotta, che lo ha rallentato, visto che ero completamente stordito e stava tornando a darmi il resto”, si legge nel post su Facebook. Dopo l'accaduto sul posto è arrivata la polizia, la quale – scrive l’avvocato – “si è anche intrattenuta con risate insieme a chi mi aveva appena aggredito”.

L'aggressione “non viene sottovalutata dalla polizia di Vasto”- L’aggressore avrebbe continuato poi a provocare Tomeo con saluti romani e gridando “A noi”. “La beffa – si legge ancora su Facebook – è che il luogo dove si trova il locale, è un ex campo di concentramento. Il che rende il tutto molto più grave”. Su Facebook l’avvocato di Vasto parla appunto di “un’aggressione fascista a tutti gli effetti” e scrive di ritenere necessaria “una risposta antifascista e antirazzista che continui a costruire vertenze sociali, culturali e politiche contro ogni razzismo e fascismo”. “Non perché ha riguardato me, ma perché l'antifascismo è un principio da salvaguardare sempre, e perché ovunque ci sia un compagno o una compagna aggrediti la risposta solidale dev'essere forte e compatta!”, prosegue il post. Dopo l’episodio Tomeo si è recato al pronto soccorso di Vasto dove ha avuto 3 giorni di prognosi. Secondo quanto appreso dall’Ansa, l’aggressione “non viene sottovalutata dalla polizia di Vasto”. Il titolare avrebbe parlato di un momento goliardico durante una festa privata con il locale non aperto al pubblico.