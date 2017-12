Paura stamane in Gran Bretagna, dove c’è stato un incendio allo zoo di Londra, il più antico del mondo. L’incendio si è sviluppato intorno alle 6 del mattino e sul posto sono intervenuti almeno settanta vigili del fuoco con l’uso di dieci autopompe per domare le fiamme. Da quanto emerso le fiamme, domate dopo ore di lavoro, si sarebbero sviluppate nella caffetteria “Aventura” all'interno dello zoo e nel negozio accanto, che ospiterebbe anche animali. A dare l’allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il suo cane in un parco vicino. “Dieci veicoli e 72 pompieri sono stati chiamati per un incendio scoppiato in un bar e un negozio nel complesso dello zoo di Londra”, è la prima notizia che è stata diffusa stamane. Entrambe le strutture, come ha confermato un portavoce dei vigili del fuoco, sono andate praticamente distrutte. Lo zoo al momento rimane chiuso per la conta dei danni e soprattutto piange la scomparsa di un oritteropo che si chiamava Misha.

Non si trovano quattro suricati – “Purtroppo i nostri veterinari hanno confermato la morte del nostro oritteropo del capo di nove anni, Misha”, ha fatto sapere lo zoo dopo l’incendio. L’oritteropo è un animale originario dell’Africa subsahariana, noto anche con il nome afrikaans di “aardvark”. Oltre all’animale morto, quattro suricati non sono ancora stati trovati. “Anche quattro suricati mancano all’appello in questo momento – ha spiegato ancora lo zoo – ma attualmente abbiamo accesso limitato al sito per confermarlo”. Tutti gli altri ospiti della struttura sono stati messi in salvo e fortunatamente anche pompieri e staff stanno bene. Situato all'interno di Regent's park, lo zoo di Londra è stato aperto nel 1846 e al momento vi sono ospitati 20166 animali. La causa dell’incendio di questa mattina non è ancora nota.