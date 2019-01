D'accordo coi loro rispettivi genitori, nel pomeriggio di sabato era uscite insieme per andare a un festa con amici comuni che si teneva in serata. Dopo la fine dell'evento, però, nessuno le aveva più viste o sentite: le due ragazzine di 15 e 16 anni erano letteralmente sparite nel nulla. Per questo sono state ore di ansia per le famiglie delle due adolescenti vicentine che infine hanno deciso di chiedere aiuto alle forze dell'ordine e ai social lanciando online diversi appelli per rintracciarle. Si tratta di due ragazzine originarie di Schio, nel Vicentino: Nicole Canzoneri di 16 anni e Mia Giada Garzoglio di 15 anni, fortunatamente ritrovate sane a salve dagli agenti della Questura di Vicenza nella mattinata di lunedì.

Di loro si erano perse le tracce dal 21 di quel sabato 5 gennaio quando la festa nella vicina cittadina di Milo era finita e avrebbero dovuto rientrare a casa come concordato coi genitori. Come ha raccontato il Gazzettino, dopo la festa le due hanno mandato ai genitori un messaggio rassicurante col telefonino in cui spiegavano: "Stiamo bene, siamo da amiche. Non preoccupatevi". Subito dopo però avrebbero staccato i loro smartphone e nessuno era più riuscito a contattarle per chiedere spiegazioni. A quel punto era scattato l'allarme e dopo inutili ricerche tra amici e conoscenti, nel primo pomeriggio di domenica i genitori si erano recati dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. I militari avevano subito preso in carico il caso e avviato le indagini diffondendo le loro foto anche alle altre forze di polizia.