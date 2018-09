Paura per cinque turisti che sono rimasti intrappolati per circa due ore nell'ascensore di cristallo del Forte di Exilles, a pochi passi da Torino, in Alta Valsusa. È successo nel pomeriggio di ieri, domenica 16 settembre: a quanto pare, per cause ancora in via di accertamento, i cinque curiosi sono rimasti bloccati all'interno della struttura, che è stata realizzata qualche anno fa dalla regione Piemonte. L'ascensore in questione è stato scavato nella roccia sotto la storia fortificazione, tra le più famose di tutta l'area.

L’allarme è partito intorno alle 19: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa e il nucleo speciale Saf di Torino. Tutti i turisti sono stati estratti sani e salvi, tirati verso l'esterno con delle funi, e stanno bene, nonostante il brutto spavento. Le operazioni di recupero sono durate altre due ore. Il Forte di Exilles, uno dei più importanti sistemi difensivi del Piemonte, è conosciuto in tutta Italia anche e soprattutto per l'ascensore scavato nella pietra, inaugurato nel 2011. La struttura, divisa in due cabine, è in grado di trasportare 16 persone al minuto, consente di trasportare i visitatori dal posteggio ai piedi del forte sino alla strada interna che conduce al cortile centrale. Resta ora da capire cosa abbia provocato l'incidente.