Carrefour ha lanciato l'avviso di richiamo per un prodotto presente nei suoi punti vendita. Si tratta di trance di verdesca congelate, prodotte da Panepesca, nello stabilimento di via Mazzini 31 a Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia, in Toscana. La decisione è stata presa per la presenza di valori di mercurio superiori ai limiti di legge. Il lotto interessato dal provvedimento è RN17 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 30 luglio 2020, venduto sfuso in modalità self-service tra il 31/01/2019 e il 29/03/2019. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo controlloqualita@panepesca.it. Nella nota diffusa dalla catena, si consiglia ai consumatori che hanno acquistato il prodotto di non consumarlo e a riportarlo nei punti vendita per la sostituzione in via precauzionale.

La notizia è stata confermata a Fanpage.it da Carrefour, visto che l'avviso non è al momento visualizzabile sul sito dedicato per un problema tecnico. Si ricordi che il mercurio è un metallo che si trova soprattutto negli alimenti di natura ittica, ma la sua concentrazione può variare a seconda di una serie di fattori, tra cui la contaminazione ambientale, e se assunto in grandi quantità può diventare un rischio per la salute umana. Per questo, l'Unione Europea ha stabilito dei limiti sulla base delle indicazioni dell’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che variano in base alle varie specie, e sono uguali per la maggior parte dei prodotti ittici tranne che per alcune specie, in cui il mercurio tende ad accumularsi maggiormente e di cui è opportuno limitare il consumo. I limiti sono stabiliti dal regolamento CE 1881/2006: 0,5 mg/Kg di peso vivo del pesce per tutti i pesci e tutti gli altri prodotti ittici, tranne che per quelli per cui è indicato il limite di 1 mg/Kg, e cioè rana pescatrice, pesce lupo, palamita, anguilla, pesce specchio, pesce topo, ippoglosso, marlin, rombo, triglia, luccio, palamita bianca, cappellano, squalo portoghese, razza, scorfano, pesce vela, pesce sciabola, pagello, tirsita, storione, pesce spada, tonno e tonnetto.