Una persona – un anziano di 90 anni – è morto nell'incendio divampata all'interno di un capanno di attrezzi in frazione Frayé a Verrayes, in Valle D'Aosta. "Il cadavere è stato trovato dentro il capanno – racconta il primo cittadino, Erik Lavevaz – Al momento non si sa cosa possa esser successo". A rinvenire il corpo carbonizzato sono stati i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. L'anziano soffriva di problemi di cuore.

Le cause del rogo sono in via di accertamento. Sul posto oltre ai pompieri, sono intervenuti il medico d'emergenza, la polizia scientifica e i Carabinieri della compagnia di Chatillon-Saint-Vincent. La struttura si trova vicino a un'abitazione, appena sopra il centro del paese. Ancora da definire la dinamica dell'evento. Dai primi accertamenti è esclusa la responsabilità di terzi.