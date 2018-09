Si chiama Valerio Bertoldi, il ragazzino di Lavarone, in provincia di Trento, scomparso nel primo pomeriggio di oggi 4 settembre. La macchina dei soccorsi si è già messa in moto per ritrovare il 13enne, in prima linea vigili del fuoco di zona, permanenti di Trento e Soccorso alpino. Valerio, alto circa 1.50m, è stato avvistato per l’ultima questa mattina mentre era in sella a una mountain bike di colore bianca e secondo le prime informazioni dovrebbe indossare i pantaloni o la maglia di colore rosso.

Il Comune di Lavarone ha diffuso la fotografia di Valerio e ora chiede la massima collaborazione da parte dei residenti. “Essendo partito questa mattina in bici può aver percorso anche parecchi chilometri – si legge nel messaggio – Dovrebbe indossare o i pantaloni o la maglia di colore rosso. Era in sella ad una mountain bike bianca. Se qualcuno lo avvista è pregato di avvisare il 112 il numero unico emergenze". Le ricerche sono state avviate immediatamente in tutta la zona e hanno coinvolto un elicottero e le unità cinofile che sono entrate in azione per fiutare il percorso che potrebbe aver preso il 13enne.