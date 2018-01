UPDATE Sarebbero due i morti provocati dalla valanga in Val Venosta. La madre 45enne è deceduta all'ospedale di Silandro, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni, mentre sul posto è invece morta la figlia di 11 anni, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione. Tutti gli altri sette membri del gruppo di scialpinisti tedeschi sono invece rimasti illesi.

Sono ore di apprensione in alta Val Venosta, in provincia di Bolzano, dove una improvvisa valanga di neve ha travolto un gruppo di sciatori nella zona di Malga San Valentino sopra il lago di Resia, nei pressi del centro sciistico Haideralm. Secondo le prime informazioni, la massa di neve che si è staccata dalla montagna avrebbe investito un gruppo di turisti tedeschi. Almeno quattro persone sarebbero state travolte mentre sono rimaste illese altre cinque persone che erano in zona durante il distacco della valanga e hanno lanciato l'allarme. Sarebbero nove infatti i turisti coinvolti dalla valanga.

Sul posto sono subito intervenuti gli uomini del soccorso alpino della Alta val Venosta, la Croce bianca e i carabinieri che sono riusciti ad estrarre dalla neve, ancora vive ma in serie condizioni, due persone. Si tratta di una donna e un minore di cui si è subito occupato un medico d'urgenza giunto sul posto. Le operazioni e l'intervento degli elicotteri di soccorso infatti sono stati ostacolati a causa del cattivo tempo e di una fitta nevicata. Il pericolo valanghe in tutta l'area inoltre attualmente è ancora "marcato", grado 3 su un scala di 5.

Le ricerche del Soccorso alpino intanto però proseguono anche dopo il tramonto per cercare di identificare il punto in cui si trovano i dispersi. Nel tardo pomeriggio, quando le condizioni meteorologiche sono migliorate, in assistenza è decollato anche l'elicottero del 118 altoatesino "Pelikan 1" che ha tentato un intervento nonostante il buio. Da poche settimane infatti l'elisoccorso dispone di visori notturni di ultima generazione che consentono di volare in montagna anche di notte.