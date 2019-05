Ha gettato i suoi familiari nell'angoscia la scomparsa di Nicolina Silvana Palozzi, 74 anni e una salute precaria. La donna è scomparsa da Terni, pochi giorni fa lasciando un banale biglietto in cui annunciava che sarebbe uscita per alcune incombenze. Nulla in quello che si legge su quel foglio lasciava presagire che Silvana volesse allontanarsi da casa e per questo i suoi familiari temono che possa aver avuto problemi. Quando è uscita di casa indossava un piumino leggero trapuntato lungo fino ai fianchi, un pantalone nero di cotone e scarpe nere. Porta abitualmente un paio di orecchini a forma di conchiglia in oro giallo e una borsa nera. Ha con sé anche i documenti e il cellulare che, però, risulta spento. I familiari si sono rivolti al programma ‘Chi l'ha visto?' per lanciare un appello a chiunque avesse notizie di Silvana. Questo, invece, l'appello lanciato attraverso un post Facebook:

La mattina di giovedì 16 maggio è uscita da casa lasciando scritto su un biglietto: ‘Sono al supermercato e alle poste’, e non ha più fatto rientro. Si sposta con i mezzi pubblici, in particolare la linea bus numero 5. Il supermercato dove si reca abitualmente è il ‘Superconti’ di Borgo Rivo. A causa di un problema al ginocchio, deambula aiutandosi con una stampella ortopedica, che ha con sé. Ha con sé anche i documenti e il cellulare che, però, risulta sempre spento. Aiutateci a condividere questo post per diffondere il più possibile l’informazione

Poche ore fa il ritrovamento di un paio di scarpe nere a Ponte Romano aveva fatto temere il peggio. Un attento esame, tuttavia, ha accertato che non si tratta del paio di scarpe indossate da Silvana al momento della scomparsa. Le ricerche delle forze dell'ordine, coadiuvate dalla Protezione civile, proseguono su tutto il territorio di Terni.