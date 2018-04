È scomparso da 24ore il 26enne Marco Limoncelli. Il giovane, residente a Firenze, è scomparso dal quartiere Riferdi, dove lavora come ambulante nei mercati locali. È stata sua madre, preoccupata per l'insolito silenzio, a dare l'allarme della scomparsa. Il ragazzo è uscito da casa intorno alle 10 del mattino dicendo a sua madre che sarebbe andato a prendere un caffè. Da allora il suo telefono risulta spento e di Marco non ci sono tracce.

La madre famiglia di Marco si è rivolta alla redazione della trasmissione Chi l'ha visto?, che nella striscia quotidiana del 10 aprile ha dedicato uno spazio alla scomparsa del 26enne, mentre social network l'appello della scomparsa ha cominciato a fare il giro dei gruppi e delle bacheche. Secondo le informazioni diffuse dai familiari, Marco avrebbe con sé i documenti e il cellulare, che risulta spento. Quando è uscito indossava un piumino nero e giallo, pantaloni bianchi, scarpe da ginnastica grigie. Marco ha occhi e i capelli castani, rasati sui lati ed è alto 1 metro e 80 cm. Ha problemi nel parlare e nell'articolare le parole.

Marco Limoncelli

Età:26 (al momento della scomparsa)

Aspetto: Marco è alto 180 cm, ha gli occhi e i capelli castani. Quando è scomparso indossava un piumino nero e giallo, pantaloni bianchi, scarpe da ginnastica grigie.

Luogo della scomparsa: Firenze, quartiere Rifredi;

Data della scomparsa:09 aprile 2018;

Contatti: chiunque avesse sue notizie può rivolgersi alle autorità locali