È uscito di casa, ha raggiunto la vecchia casa, resa inagibile dal terremoto, e si è tolto la vita impiccandosi ad una trave. Questa la tragica fine di un pensionato di San Ginesio, in provincia di Macerata, che probabilmente a causa della depressione ha deciso di compiere l’insano gesto gesto nella prima mattinata di oggi martedì 4 settembre.

A scoprire il corpo ormai senza vita è stata la moglie che era andato a cercarlo in compagnia di un’amica. L’81enne in mattinata aveva detto alla consorte che stava uscendo per andare a dare da mangiare agli animali che tiene in un capannone, come faceva ogni giorno. Così anche stamattina si è recato nella rimessa che possiede vicino casa, in località Santa Croce. Però questa volta, l’anziano da quel capannone reso inagibile dal sisma che due anni ha devastato le Marche, non è più uscito. Avrebbe usato una corda di quelle che si usano per legare il fieno per impiccarsi.

Quando i familiari si sono accorti di quanto era accaduto era già troppo tardi e la chiamata ai soccorsi, intorno alle otto di questa mattina, si è rivelata inutile. Sul posto, per tutti gli accertamenti di rito, i Carabinieri di Tolentino e quelli della locale stazione. Stando a quanto si legge su Cronache Maceratesi, l’81enne negli ultimi tempi avrebbe manifestato segni di depressione. Saranno comunque i militari dell’Arma a stabilire con precisione cosa lo abbia spinto a uccidersi.