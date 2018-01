L'impasse sulle liste nel centrosinistra rischia di spaccare la coalizione. Gli alleati del Pd, Civica Popolare di Beatrice Lorenzin, e "Insieme" minacciano di far saltare il tavolo. Mentre Bonino, di "+Europa", ha detto che si contratterà fino all'ultimo minuto disponibile. Sono ore cruciali queste, in vista della direzione Pd, rinviata in tutta la giornata di oggi, e prevista nella tarda serata. Il malcontento, palpabile anche nella minoranza dem, è dovuto al fatto che i seggi sicuri sarebbero sbilanciati a favore dei renziani. Le trattative sarebbero insomma in fase di stallo, e ci sarà tempo fino a lunedì per ufficializzare le liste. Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano della scorsa notte non hanno portato a un esito positivo, perché la proposta della segreteria è stata giudicata "insufficiente" dalla minoranza. Finora la proposta prevederebbe attorno ai 15 seggi sicuri per l'area Orlando e tra i 6 e i 7 per la componente di Emiliano.

Bonino, che non sa ancora quanti posti andranno al suo partito, potrebbe essere candidata con Gentiloni nel collegio Roma 1, il primo alla Camera, lei al Senato. "Come so per esperienza è che le liste si chiudono all'ultimo – ha detto la leader di "+Europa". Il negoziato andrà avanti fino all'ultimo minuto".

Mal di pancia evidenti invece da parte degli altri alleati. "Lamentiamo che nonostante le nostre ripetute richieste non è mai esistito un tavolo di coalizione per lavorare in modo condiviso sul programma e sulle candidature. Noi di "Insieme" siamo stati i primi a chiudere le nostre liste sul proporzionale alla Camera e in Senato e non vogliamo che venga messa a rischio la loro presentazione per ritardi che non ci riguardano". Così hanno scritto in una nota i promotori della Lista Insieme Giulio Santagata, Riccardo Nencini e Angelo Bonelli.

"Per evitare questa situazione – hanno aggiunto – chiediamo con urgenza la convocazione di tutte le forze della coalizione per l'identificazione dei candidati migliori che possano rappresentare il valore del centrosinistra. Allo stato dell'arte stiamo rivalutando la nostra posizione e la nostra presenza, rivendichiamo di essere una forza politica autonoma che vuole dare un contributo e un valore aggiunto alla coalizione. Da questo momento non accetteremo più questo atteggiamento di chiusura".

"Al Nazareno mi sembra tutto all'aria", taglia corto la Lorenzin: "Se le cose con Renzi nel fare le liste vanno male "rispetto al nostro correre in modo dignitoso, valuteremo se rimanere dentro l'alleanza"- ha aggiunto ai microfoni di Republica tv – "se la nostra presenza significa creare problemi, ci sono tanti modi per esprimere le proprie idee".