Un bambino di due anni ha contratto l'afta epizootica mentre si trovava col suo papà in vacanza in un hotel di Maiorca. Peraltro pare che l'epidemia all’interno della struttura fosse iniziata fin da maggio. “Era coperto di vesciche, è stato orribile” ha detto Gareth Garmson, 34enne britannica, al The Sun. L’uomo aveva prenotato il suo soggiorno presso l'hotel Club Mac di Alcudia, nell’isola spagnola, attraverso il sito della compagnia aerea low cost Jet2 – ma dice di non aver ricevuto alcun aiuto. "Siamo arrivati ​​il ​​18 settembre e Curtis ha iniziato a mostrare i sintomi il 22. Ha avuto un'eruzione cutanea – e all'inizio pensavamo che si trattasse del caldo – e un sacco di vesciche all’interno della bocca interna”.

Gareth ha condiviso le foto delle eruzioni cutanee di Curtis in cui si vedono le vesciche diffuse sulle gambe, la schiena, il collo e le braccia del bimbo. Sostiene che l’incidente gli ha rovinato il viaggio in cui avrebbe dovuto fare “una rilassante pausa di 10 giorni” con la sua ragazza Anna e quattro bambini. “Non sappiamo ancora quando potremo tornare a casa. Non c'è stato nessuno sforzo per scusarsi, mio ​​figlio ha urlato per due giorni”.

Un portavoce di Jet2 ha dichiarato: "Siamo a conoscenza di un piccolo numero di casi di afta epizootica al Club Mac Hotel di Alcudia e abbiamo informato il nostro team su come individuare e prevenire la diffusione della malattia. Vorremmo assicurare ai nostri clienti che la loro salute e sicurezza sono la nostra priorità numero uno e lavoriamo a stretto contatto con tutti gli hotel per garantire che gli standard di salute e sicurezza soddisfino i requisiti molto elevati che noi ei nostri clienti ci aspettiamo".

Diverse persone hanno rivelato di aver subito gli stessi sintomi del piccolo Curtis dopo essere state al Club Mac. Danielle Macintyre, 25 anni, ha rivelato a The Sun Online che entrambi i suoi figli si sono ammalati della malattia nello stesso hotel. Lo stesso dicasi anche per la 23enne scozzese Zarona Smith, costretta a portare il figlio di 17 mesi, Carlos, da un medico locale, dopo la comparsa di eruzioni cutanee e vesciche.