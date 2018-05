Quando ha visto la mamma dall’altra parte della strada, gli è corso subito incontro. Non si è accorto che proprio in quell’istante stava arrivando un’auto e lo scontro è stato inevitabile. L’incidente, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri della radiomobile, è avvenuto ieri in via dell’Olmo (è il tratto di strada che da via Untoria conduce in corso Mazzini) a Savona. Ora il bambino, che ha 6 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova per un trauma cranico con un’emorragia e una frattura a una gamba.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il piccolo era andato a giocare a casa di un amico quando a metà pomeriggio la mamma è andato a prenderlo in macchina. Il bimbo è sceso ed è uscito dal portone, il bambino è corso incontro alla donna, senza rendersi conto del sopraggiungere di un’auto. Quindi l’urto contro la portiera di una Fiat 500. I soccorsi hanno impegnato un equipaggio della Croce Bianca che ha trasportato il bambino al San Paolo, poi dopo i primi esami che hanno evidenziato un’emorragia alla testa, il trasferimento al Gaslini nel reparto di neurochirurgia dove è ora ricoverato in prognosi riservata. Il bimbo ha rimediato anche la frattura di una gamba. Il sostituto procuratore ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi.