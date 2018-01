Non c’è alcuna luce nella tragedia che ha sconvolto la cittadina di Skowhegan, nello Stato americano del Maine. La vicenda drammatica di Desiree Strout, una giovane mamma di 27 anni, pronta a dare alla luce il suo terzo bambino nel Readington Fairview Hospital, aveva già a sua volta commosso gli USA. La donna aveva un parto programmato e si stava recando in ospedale insieme al marito e alla figlia di 8 anni. L’altra bimba di 7 era invece rimasta a casa con i nonni. Purtroppo in quell’ospedale Desiree non ci è mai arrivato: l’auto sulla quale viaggiava con i suoi cari è stata coinvolta in un terribile incidente stradale. Stando a quanto scrivono i media USA, la vettura si trovava a circa 4 Km dalla destinazione, quando è scivolata su un blocco di ghiaccio che si trovava sulla strada finendo completamente fuori controllo. L’auto è uscita fuori strada, si è ribaltata su un fianco e ha finito la propria corsa su uno stagno ghiacciato. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno subito intuito la gravità delle condizioni di salute della donna. “L’abbiamo estratta dall’auto e abbiamo iniziato la rianimazione” spiega David Bucknam, il capo del dipartimento di polizia di Skowhegan.

Desiree è morta sull’ambulanza, mentre con un cesareo d’urgenza i medici sono riusciti a far nascere il suo bambino e a salvarlo. Ma il piccolo Gage Arthur Weeks è rimasto sempre in condizioni critiche e alla fine il suo cuoricino ha smesso di battere. La famiglia ha rilasciato una dichiarazione dicendosi "rattristati dalla condivisione la notizia che il piccolo Gage ha lasciato questo mondo per trascorrere l'eternità tra le braccia di sua madre". Il suo papà, che ha subito una lacerazione al fegato e una perforazione al polmone, è ancora ricoverato in ospedale. La bimba di 8 anni che viaggiava con loro ha riportato invece solo ferite lievi. È stata aperta una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per i funerali e le spese ospedaliere. A partire da venerdì mattina, è stata già raggiunta la quota di oltre $ 20.000. L’obiettivo è arrivare a $ 50.000.