Probabilmente credeva di poterla fare franca o forse sperava che alla fine avrebbe comunque provveduto il nonno a pagare, purtroppo per lui però è stato scoperto e ora è finito nei guai. Protagonista della storia è un 36enne spagnolo domiciliato a Firenze che con l'auto dell'anziano parente andava in giro per il capoluogo toscano, ignorando divieti e limiti e accumulando così un vero e proprio record di multe: in totale gli sono stati contestati ben 177 verbali tra passaggi in zona Ztl e corsie preferenziali, superamento del limite di velocità, e soste vietate per un totale di oltre 15.700 euro di sanzioni, al netto delle spese di notifica.

A mettere fine alle sue scorribande, neanche a dirlo, un parcheggio in zona vietata che infine gli è costato la rimozione della vettura con carro gru. Proprio recandosi nel deposito per ritirarla dalla banca sono emersi le sanzioni record. Si è scoperto così anche che il proprietario del veicolo è suo nonno, un anziano 89enne residente in Spagna che non sapeva niente della guida sconsiderata del nipote. Le notifiche, la maggior parte la circolazione in Ztl e corsie preferenziali senza autorizzazione, ma anche alcune decine per eccesso di velocità, purtroppo arriveranno proprio a lui dopo che il nipote ha fornito agli agenti i dati del nonno. L'ultima infrazione, a parte i divieto di sosta, riguarda la mancata immatricolazione in Italia del veicolo straniero che dai dati risulta circolante nella penisola da oltre un anno.