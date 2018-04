Era andata dal parrucchiere per farsi bionda. Se ne è tornata a casa con molti capelli in meno e il cuoio capelluto ricoperto da piaghe e ustioni di secondo grado. Protagonista della spiacevole disavventura, una 25enne di Signa, in provincia di Firenze, che ha raccontato la sua storia su Facebook, nel gruppo ‘Aiutoavvocato’ attraverso il quale l’avvocato fiorentino Guglielmo Mossuto dà consigli e assistenza a chi gli scrive. “Sono andata da un parrucchiere cinese – racconta la ragazza – e per farmi il colore mi hanno rovinato tutti i capelli. Ho avuto un’ustione di secondo grado. Sono venuti a prendermi in ambulanza e mi hanno portato in ospedale. Da lì mi hanno mandato urgentemente all’ospedale di Pisa, al centro ustioni. E mi hanno tagliato capelli a zero”, scrive la giovane a corredo della foto pubblicata su Facebook, nella quale si vede la sua testa rasata a zero martoriate dalle bruciature e dalle piaghe.

La ricostruzione dell'avvocato dalla donna

Come il legale spiega alla "Nazione", "la ragazza era andata in questo negozio per una decolorazione e la successiva tintura. Voleva, in pratica, farsi bionda. Da quello che mi ha raccontato, il primo esito è stato un colore arancione e quindi sono state fatte altre applicazioni della stessa sostanza per schiarire maggiormente i capelli". Poco dopo ha avvertito i primi disturbi, in particolare un prurito crescente alla testa, sempre più forte e insopportabile. Ha deciso di chiamare l'ambulanza quando le sono cadute le prime ciocche. Conferme dell’accaduto arrivano intanto sia dall’ospedale di Torregalli che dagli inquirenti. Il 27 marzo la ragazza è arrivata al pronto soccorso fiorentino, dove medici le prime cure. Tuttavia, vista la gravità della situazione, si è deciso il trasferimento al centro ustioni di Pisa per ulteriori medicazioni e accertamenti. In entrambi gli ospedali hanno cercato di fare tutto il possibile per scongiurare conseguenze permanenti ai capelli, ma la situazione è ancora in evoluzione. La 25enne ha presentato denuncia ai carabinieri e valuta di fare causa al parrucchiere. I militari chiamati nel negozio hanno raccolto campioni delle sostanze utilizzate per esami più approfonditi sulle responsabilità del titolare.